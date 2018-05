40 anni di legge 194

Su suggerimento di H_unt

Forse solo in Italia può accadere che due schieramenti, pro e contro l’aborto, chiedano entrambi la piena attuazione di una legge per raggiungere i loro opposti obiettivi. In occasione dell’anniversario dell’entrata in vigore della legge, ecco due articoli, uno di Avvenire e l’altro dall’inserto femminile del Corriere della sera, IoDonna, che descrivono le due diverse posizioni ancora contrapposte.

Intanto il numero delle donne che ricorrono all’aborto sono in continuo e costante calo.

Immagine: Beatriche Murch da Flickr.com