76° Mostra del Cinema di Venezia – giorno 1

A cura di @Mambombuti.

Questa sera prenderà il via la 76ª edizione della Mostra internazionale d’arte cinematografica di Venezia, diretta per l’ottavo anno consecutivo da Alberto Barbera e organizzata dalla Biennale di Venezia presieduta da Paolo Baratta.

Il film che tra poche ore aprirà ufficialmente la Mostra sarà La Vérité diretto dal regista giapponese Hirokazu Kore’eda (Un affare di famiglia; The Third Murder; Like Father, Like Son) e interpretato da Catherine Deneuve, Juliette Binoche e Ethan Hawke.

In questo articolo di BadTaste potete trovare l’elenco completo di tutti i film che nei prossimi giorni verranno proiettati in Concorso e nelle Sezioni secondarie della Mostra del Cinema. Quello che ci aspetta sembra un concorso molto variegato, con nomi altisonanti come Roman Polanski, Steven Soderbergh, Noah Baumbach, James Grey, grandi registi indipendenti come Roy Andersson, Pablo Larrain, Atom Egoyan, Olivier Assayas, per finire con l’attesissimo Joker di Todd Phillips con Joaquin Phoenix.

Per quanto riguarda i film italiani in concorso nella sezione principale troviamo Mario Martone, con una rilettura contemporanea dell’eduardiano Il sindaco del rione Sanità, Pietro Marcello che ambienta a Napoli Martin Eden di Jack London e Franco Maresco che con La Mafia non è più quella di una volta prosegue la sua esplorazione nelle contraddizioni di Palermo.

Per concludere in questo video potete ascoltare l’opinione di Francesco Alò, giornalista di BadTaste, riguardo il programma completo di questa 76° edizione della Mostra del Cinema di Venezia

Immagine da Wikimedia.