77a Mostra del Cinema di Venezia – giorno 6

Siamo arrivati a lunedì e la Mostra del Cinema entra nella seconda settimana; quest’oggi qui a Lido verranno presentati due film in concorso: Dorogie Tovarishi! – Dear Comrades! di Andrei Konchalovsky e il film polacco Never Gonna Snow Again di Malgorzada Szumowska.

Ieri i due film proiettati in concorso sono stati Khorshid – Figli del Sole del regista iraniano Majid Majidi (qui potete leggere la recensione di Matteo Maino) e The World to Come di Mona Fastvold (qui trovate la recensione di Giacomo Pistolato).

Qui potete vedere la videorecensione di Alò di “Pieces of a Woman“ di Kornél Mundruczó con Vanessa Kirby e Shia LaBeouf.