82a Mostra del Cinema di Venezia – Serata inaugurale

Salve Mucchi, questa sera al Lido si terrà l’inaugurazione dell’ 82a Mostra d’arte Cinematografica del Cinema di Venezia e ad aprire questa edizione sarà il film italiano in concorso La Grazia di Paolo Sorrentino con Toni Servillo (moderato entusiasmo…).

Nei prossimi giorni saranno 21 le opere presentate in concorso; tra i film sicuramente più attesi ricordiamo Frankenstein di Guillermo Del Toro, dieci anni di lavoro e una produzione ambiziosa con protagonisti Oscar Isaac e Christoph Waltz, A House of Dynamite, ritorno di Kathryn Bigelow con un film che parla dell’ossessione del nucleare interpretato da Idris Elba e Rebecca Ferguson e Bugonia di Yorgos Lanthimos con Emma Stone e Jesse Plemons.

Grande curiosità anche per il nuovo film di Park Chan-wook, No Other Choice, tratto dal romanzo The ax e per Jay Kelly l’ultimo film di Noah Baumbach scritto con la moglie Greta Gerwig e girato in Italia su un attore di successo in crisi di identità (George Clooney) in viaggio attraverso l’Europa con il suo devoto manager (Adam Sandler).

E ancora, Jude Law nei panni di Putin nel film di Olivier Assayas Il mago del Cremlino, la coppia The Rock e Emily Blunt nel nuovo film di Benny Safdie The smashing machine sul leggendario campione di lotta libera Mark Kerr; e poi Father Mother Sister Brother di Jim Jarmusch con Tom Waits, Cate Blanchett e Adam Driver e L’ètranger di François Ozon con Benjamin Voisin, una rilettura del romanzo di Camus (dopo quella di Luchino Visconti con Mastroianni).

Gli altri film attesi in concorso sono The voice of Hind Rajab della regista tunisina Kaouther Ben Hania; il film cinese The sun rises on us all con due star del cinema cinesi tra cui Xin Zhilei; il film francese A pied d’oeuvre di Valerie Donzelli; Silent Friend della regista ungherese Ildiko Enyedi girato in un giardino botanico tedesco; Orphan di Laszlo Nemes (regista di Il figlio di Saul) costruito sui ricordi di suo padre nei giorni dopo la rivolta ungherese; Nuhai (Girl) il primo film da regista di Shu Qi, grande attrice cinese sulla condizione femminile delle donne cinesi; The Testament of Ann Lee della britannica Mona Fastvold con Amanda Seyfriednel nel ruolo di Ann Lee, fondatrice degli Shakers, un movimento religioso radicale nato alla fine del XVIII secolo.

Concludiamo con i 5 film italiani in concorso: oltre al già citato La grazia di Paolo Sorrentino, vedremo Elisa – Io la volevo uccidere di Leonardo Di Costanzo, il documentario internazionale del Concorso Venezia 82 in bianco e nero su Napoli Sotto le nuvole di Gianfranco Rosi, Duse di Pietro Marcello con Valeria Bruni Tedeschi nel ruolo della celebre attrice di teatro e Un film fatto per Bene di Franco Maresco, dedicato al film mai completato su Carmelo Bene, le sue ossessioni e il suo complicato rapporto con il cinema italiano.

La giuria internazionale di Venezia 82 sarà presieduta dal regista e sceneggiatore statunitense Alexander Payne, pluricandidato agli Oscar per le sue eleganti commedie. La Giuria sarà inoltre composta dal regista e sceneggiatore francese Stéphane Brizé autrice dello struggente Le occasioni dell’amore presentato qui a Venezia nel 2023, dalla regista e sceneggiatrice italiana Maura Delpero che con Vermiglio l’anno scorso si è aggiudicata il Leone d’argento, dal regista, sceneggiatore e produttore rumeno Cristian Mungiu, dal regista e scrittore iraniano Mohammad Rasoulof, dall’attrice, scrittrice e sceneggiatrice brasiliana Fernanda Torres che l’anno scorso con Io sono ancora qui è stata candidata agli Oscar e ha vinto il Golden Globe e dall’attrice cinese Zhao Tao che ricordiamo in Still Life, film che vinse il Leone d’Oro qui a Venezia nel 2006.

I due Leoni d’oro alla carriera quest’anno saranno assegnati al geniale regista e sceneggiatore tedesco Werner Herzog e all’attice statunitense Kim Novak.

Qui potete trovare le sinossi di tutti e 21 i film in concorso di questa 82a edizione della Mostra del Cinema di Venezia.