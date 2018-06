Alexandria Ocasio-Cortez è il futuro della politica americana

A cura di @NedCuttle21(Ulm).

Un articolo di Rolling Stone parla di Alexandria Ocasio-Cortez, attivista socialista latino-americana, che alle primarie dei democratici per le elezioni di metà mandato alla Camera dei Rappresentanti si è imposta a New York su Joe Crowley con l’88% dei voti.

Il futuro del Partito Democratico è improvvisamente più chiaro.

Lo scorso martedì Alexandria Ocasio-Cortez, 28enne dei Democratic Socialists of America e per la prima volta candidata alle elezioni, ha sconfitto Joe Crowley, una delle figure più importanti del partito democratico a Washington. Anzi, non l’ha sconfitto, l’ha calpestato: con l’88% dei voti già conteggiati, la Cortez è in testa con 4mila preferenze.