Altri Orienti – Asia senza contante

In questa puntata di Altri Orienti, Simone Pieranni parla della diffusione di metodi di pagamento digitali in Asia, dove sempre più persone pagano con strumenti diversi da contanti e carte di credito. La digitalizzazione riguarda sia economie mature come la Corea del Sud, sia paesi in via di sviluppo, dove i governi la promuovono con l’obiettivo di stimolare l’economia, promuovere l’inclusione finanziaria di una popolazione dove molte persone non hanno conti in banca (ma dispongono di smartphone), e fare emergere l’economia sommersa, aumentando le entrate fiscali. Non mancano però i rischi per la privacy.

Anche se la Cina, ovviamente, ha partecipato ampiamento a questo fenomeno (si stima che l’80% dei consumatori cinesi abbia effettuato pagamenti in questa forma), in questo caso la spinta più innovativa è arrivata da altri paesi, come la Malaysia. Qua nel 2012 Chang Chew Soon aveva fondato l’azienda Soft Space con l’obiettivo di rendere possibile anche ai piccoli imprenditori di accedere ai pagamenti digitali, dopo che sua padre, un piccolo commerciante di pezzi di ricambio per moto, era stato derubato dei soldi che teneva in negozio. L’azienda, anche grazie al finanziamento di multinazionali come Visa e Mastercard, ha poi stabilito un sistema di pagamenti che opera in vari paesi della regione. In Cambogia invece è stata la banca centrale a introdurre un’app, Bakong, che usa un codice QR per autorizzare le transazioni: questo sistema permette anche ai turisti di pagare i venditori di strada in valuta locale. Altrove si usano direttamente i dati biometrici, per identificare una persona in maniera univoca: la metropolitana di Tashkent in Uzbekistan, per esempio, offre questo servizio per pagare i propri biglietti semplicemente mostrando il palmo della mano. Il leader del settore però è l’India, dove 300 milioni di persone utilizzano l’UPI, un sistema di pagamenti gestito dal governo che permette di effettuare vari tipi di transazioni, verso privati e aziende, ed è integrato col sistema di dati biometrico Aadhaar (un sistema a cui era stata dedicata un’altra puntata, dove se ne enfatizzavano gli aspetti più problematici).