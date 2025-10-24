Altri Orienti – controllare la storia

Altri Orienti, il podcast di Simone Pieranni sull’Asia, torna dopo la pausa estiva. Riparte parlando dell’Indonesia, il paese dove ci sono stati recentemente forti proteste contro il governo di Prabowo Subianto. Il suo ministro della cultura, Fadil Zon, uno storico di formazione internazionale, è stato recentemente al centro delle polemiche per aver cercato di edulcorare la dittatura di Suharto (1967-1998) e le proteste che vi posero fine, nel corso delle quali l’attuale presidente Prabowo, all’epoca generale dell’esercito, è accusato di aver ordinato la tortura e l’uccisione di alcuni oppositori. Fadil ha promosso anche la redazione di una “storia generale dell’Indonesia”, che dovrebbe proporre una visione del paese libera da pregiudizi colonialisti (e in cui Suharto verrebbe presentato in una buona luce), e che però non è stata ancora pubblicata.
Si tratta dell’ultimo episodio di vari tentativi da parte di governi asiatici di imporre una certa visione storica: si va dalla Cina, dove il governo reprime gli “storici clandestini” che cercano di investigare i costi umani della storia del regime, alla Corea del Sud, dove nel 2015 il governo di Park Geun-hye cercò di abolire i libri di scuola che parlavano male del suo padre dittatore, all’India, dove il governo cerca di imporre una visione nazionalista hindi della storia del paese, in cui gli imperatori Mughal vengono dipinti come oppressori.
