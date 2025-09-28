Barricate a Bari: indagate le nonne delle orecchiette.

Il Guardian riporta le notizie riguardanti le multe e i sequestri di materiale a carico delle donne di Bari che producevano e vendevano orecchiette, la tipica pasta locale, nelle vie della parte antica della città portuale.

Le donne erano accusate di vendere orecchiette prodotte industrialmente al posto di quelle fatte da loro stesse.

Doubts over the pasta’s authenticity have lingered for years but became more prominent as a result of Bari’s post-pandemic boom in tourism, especially from cruise ships docking in the city’s port…

… Authorities said the most conspicuous evidence was piles of cardboard boxes for factory-made pasta found dumped in wheelie bins on the outskirts of the old town.