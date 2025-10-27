Berlusconi e la mafia. Parola fine?

Berlusconi e la mafia: la Cassazione smonta il teorema dei giudici di Palermo

Silvio Berlusconi non riciclò i soldi della mafia nelle sue imprese e Marcello Dell’Utri non venne pagato per il suo silenzio. Lo ha stabilito la scorsa settimana la Quinta sezione penale della Cassazione che ha così messo definitivamente la parola fine su una narrazione lunga trent’anni e che ha fatto la fortuna di tanti giornalisti e commentatori.