Bernie Sanders da FoxNews

A cura di @SetteXSette.

Nonostante l’ostilità tra i democratici statunitensi e il network televisivo Fox, Bernie Sanders, candidato favorito alle primarie, ha deciso di partecipare ad un’intervista su FoxNews e, secondo Politico, ne è uscito trionfante.

Tra gli argomenti affrontati la proposta di Sanders “Medicare for All”, fortemente avversata dai repubblicani, e le sue dichiarazioni dei redditi dei precedenti 10 anni, rilasciate poco prima dell’intervista per permettere di attaccare frontalmente Trump e la sua scelta di tenere nascoste le proprie. Sanders ha inoltre respinto qualsiasi accusa di contraddizione per essere milionario ma sostenitore del socialismo democratico.

If anyone thinks I should apologize for writing a best-selling book, I’m sorry, I’m not going to do it.