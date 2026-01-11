Birre virali, estintori e oroscopi

Primo episodio del 2026 con Kuna e Luca per un episodio col botto.
Luca ci parlerà di un controverso studio riguardante la somministrazione di un vaccino anti poliomavirus per via orale attraverso la modifica genetica di lieviti, utilizzati poi per la produzione di birra. L’idea alla base dello studio, testato su un nucleo molto ristretto di persone, è quello di trovare vie alternative di immunizzazione, bypassando i normali trial necessari per l’approvazione di farmaci cui i vaccini sono ovviamente soggetti.
Dopo una barza supereroica, Kuna ci parla di sicurezza anti incendio e norme necessarie per una corretta gestione del rischio in locali, a seguito della tragedia avvenuta il primo dell’anno di Crans-Montana.
Concludiamo con il bellissimo, scientificamente e astralmente accuratissimo oroscopo di Scientificast! Buon anno a tutti!
La nuova puntata di Scientificast è su Spreaker
Commenta qui sotto e segui le linee guida del sito.