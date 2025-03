Cabinet of curiosity, le origini del collezionismo e la nascita dei musei

Giovanni Aloi, per il Sotheby’s Institute of Art, delinea una breve storia delle Camere delle Meraviglie, evidenziando il ruolo significativo di questi “Cabinets of Curiosities”.



Si trattava di collezioni di oggetti rari e preziosi che gli aristocratici utilizzavano per intrattenere gli ospiti e dimostrare la loro intelligenza, erudizione, ricchezza e gusto. Gli oggetti in mostra spesso volevano rappresentare avventure epiche, anche se talvolta erano pura invenzione.

Le «camere delle meraviglie» non erano organizzate secondo criteri scientifici, ma piuttosto riflettevano i gusti e l’identità dei loro proprietari. Nel tempo, queste collezioni si sono trasformate in istituzioni museali come il British Museum e l’Hermitage. Nel corso del XVIII secolo, con il progresso scientifico, queste raccolte hanno iniziato a rappresentare il mondo in maniera più sistematica e oggettiva.

Lo sviluppo della scienza ha portato alla creazione di musei che hanno ereditato lo spirito delle camere delle meraviglie, ma con un approccio più scientifico e sistematico.

Il Royal Collection Trust descrive invece come molte Wunderkammer abbiano avuto origine anche dai tesori reali e come siano diventate spazi per mostrare la ricchezza e le virtù dei principi.

Queste collezioni sviluppatasi nelle corti principesche del XVI secolo includevano oggetti naturali, fenomeni insoliti, manufatti, oggetti etnografici, scientifici e storici. La Wunderkammer rifletteva il potere e la conoscenza del principe, mostrando la sua capacità di dominare il mondo naturale e i suoi legami commerciali. Un esempio significativo è Caroline di Ansbach, consorte di Giorgio II, che possedeva una vasta collezione di oggetti curiosi e preziosi. Nel XVIII secolo, i principi come Giorgio IV continuarono questa tradizione, accumulando oggetti di grande valore artistico e storico.

Wunderkammer is literally translated from German as a ‘room of wonder’. In English it is usually referred to as a ‘Cabinet of Curiosities’. Many Wunderkammer originated in royal treasuries, where the crown jewels and items of regalia were housed with other items of value for safekeeping. However, the idea of a Wunderkammer was fully born in the sixteenth century as the princely courts of Europe became less peripatetic and as humanist philosophy spread. It was no longer enough simply to show off one’s wealth; every object should also enhance the virtues of the prince. In Inscriptiones vel tituli theatre amplissimi (1565), Samuel Quiccheberg detailed the ideal formula for the Wunderkammer as including naturalia (items created by the earth and items drawn from nature), mirabilia (unusual natural phenomena), artificialia (items wrought by man), ethnographica (items from the wider world), scientifica (items that brought a great understanding of the universe) and artefacta (items relating to history). Together these works would bring the wider world into the court and provide an understanding of the entire universe. It was an empirical and humanistic view of collecting that showed a prince’s extensive powers over the natural world, as well as his trade links and ancestral credentials as ruler. As Francis Bacon (1561–1626) wrote of the Wunderkammer in the late sixteenth century: !Thus your Excellency shall have added depth of knowledge to the fineness of your spirits and greatness of your power.!