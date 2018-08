Cacciari: «I razzisti? Più che goliardi, coglioni»

A cura di @NedCuttle21(Ulm).

Lettera 43 pubblica un’intervista a Massimo Cacciari sul clima d’intolleranza nel nostro paese.

«Una dipendente dovrebbe essere licenziata perché ha detto che gli ‘zingari’ rompono i coglioni sui treni? Mi sembra un provvedimento un po’ esagerato». Il professor Massimo Cacciari ha le idee chiare sul caso dell’operatrice di Trenord che rischia di perdere il lavoro dopo aver intimato dall’altoparlante Treai «molestatori» e agli «zingari» presenti sul regionale Milano-Cremona di scendere alla fermata successiva. Ma l’ex sindaco di Venezia, a scanso di equivoci e con la schiettezza che lo contraddistingue, subito dopo aggiunge: «Le teste vuote che usano espressioni simili vanno educate, non licenziate. La pena, in questi casi, non fa altro che moltiplicare i coglioni, che già sono anche al governo. Moltiplicarli oltre certi limiti minaccia di diventare eccessivo».