Caroselli scientifici cosmici

Episodio 596 con Francesca e Luca ai microfoni per una scorpacciata di notizie scientifiche dal defunto 2025. Iniziamo con gennaio 2025, quando è stato eseguito il secondo trapianto di un rene geneticamente modificato negli Stati Uniti.

Ad aprile la Colossal Biosciences ha riportato in vita tre esemplari di enocione (o lupo terribile), un canide vissuto durante il Pleistocene. Per farlo, ha sequenziato il suo genoma da un dente di enocione di 13.000 anni fa e da un cranio di enocione di 72.000 anni fa, apportato 20 modifiche al DNA di lupo grigio per creare alcuni tratti fisici dell’enocione.

A maggio è uscito sul New England Journal of Medicine uno studio sul primo trattamento personalizzato di editing genetico CRISPR eseguito su un bimbo di neanche un anno affetto da una patologia genetica molto rara. Il bimbo si chiama K.J. Muldoon ed è affetto dal deficit di CPS1, dove CPS sta per carbamoil-fosfato sintetasi 1, un enzima che trasforma l’ammoniaca in carbamoil-fosfato.

Nell’esterna di oggi, Leonardo intervista Stefano Della Torre, ricercatore INFN che ci parla di come usando delle GPU (delle schede grafiche) siano riusciti a ridurre moltissimo il tempo necessario per risolvere i modelli che descrivono il comportamento dei raggi cosmici. Dopo una barza terribile, ritorniamo in studio.

A giugno 2025 sono usciti due studi in cui si analizzava un cranio quasi completo, risalente al 146000 anni fa, trovato in Cina nord-orientale e soprannominato cranio dell’“Uomo Drago”.

Un altro bel risultato per quanto riguarda le malattie genetiche l’ha ottenuto Sarah Tabrizi che, a settembre 2025, ha dichiarato il successo della sua gene-targeting therapy che potrebbe rallentare la progressione dalla malattia di Huntington.

Ad ottobre, invece, il giornale Psychiatric News ha pubblicato un report in cui veniva segnalata una nuova psicosi, chiamata “Psicosi indotta da IA” . Si tratta di un nuovo disturbo neurologico per cui le persone iniziano a scambiare una chatbot per un essere cosciente, sviluppando allucinazioni, deliri e una vera e propria confusione della realtà.

Da novembre 2025 il Canada non è più considerato un Paese libero dal morbillo. Molto probabilmente seguiranno a ruota gli Stati Uniti, per i quali il numero di casi è in largo aumento, con circa 2000 casi confermati in 43 paesi nel solo 2025. Purtroppo questa tendenza ad eludere l’obbligo vaccinale è in aumento, specialmente dopo il Covid-19 e le dichiarazioni di alcuni consulenti sanitari del governo americano di evitare la vaccinazione infantile contro l’epatite B. Tornando alla notizia del morbillo, ricordiamo che il vaccino contro morbillo, parotite e rosolia è estremamente efficace e protegge dal morbillo per tutta la vita, quindi mi raccomando: VACCINATEVI!

Concludiamo l’episodio con due belle notizie leggere. Nello specifico di larve di mosconi che confondono le termiti con la loro culo-faccia, esponendo un posteriore mimetico che le confonde tra le termiti per “scroccare” vitto e alloggio. Se non lo sapevate, gli axolotl – che sono delle salamandre con caratteristiche neoteniche, ovvero è una specie che conserva caratteristiche morfologiche e fisiologiche tipiche dei giovani per tutta la vita, e con straordinarie capacità rigenerative – sono una specie a rischio di estinzione. Fortunatamente, però, alcuni ricercatori dell’Università Nazionale Autonoma del Messico sono riusciti ad introdurre axolotl allevati in cattività nel loro habitat naturale, i quali sono sopravvissuti, il che consentirebbe di ripopolare la popolazione selvatica.