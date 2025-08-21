C’è davvero vita aliena sul pianeta K2-18b?

Dopo la rilevazione di fosfina su Venere del settembre 2020, poi contestata, un articolo sul sito del National Geographic (in italiano) esamina la possibilità di vita aliena sul pianeta K2-18b, un esopianeta che orbita nella zona abitabile della sua stella e che i ricercatori ritengono possa essere un mondo “Hycean” con oceani ricchi di vita. Gli Hycean sono un gruppo di ipotetici pianeti più grandi della Terra e più piccoli di Nettuno, composti prevalentemente da acqua e avvolti da spessi veli di idrogeno ed elio. Nelle giuste condizioni, potrebbero avere oceani superficiali temperati e ospitali per la vita.

Nell’atmosfera del pianeta è stato rilevato di dimetilsolfuro (DMS) tramite il James Webb Space Telescope, l’annuncio è del 16 aprile scorso. Il dimetilsolfuro è una molecola che sulla Terra è prodotta principalmente da organismi viventi, suggerendo così una “biosegnalazione”. Tuttavia, l’articolo evidenzia lo scetticismo della comunità scientifica riguardo a questa scoperta, citando l’incertezza statistica, la possibilità di origini abiotiche del DMS e le sfide nel determinare l’abitabilità effettiva di K2-18b. Nonostante le riserve, viene riconosciuto che lo studio rappresenta un passo significativo nella ricerca della vita oltre il nostro sistema solare, incoraggiando ulteriori indagini su K2-18b.

