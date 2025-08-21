un sito di notizie, fatto dai commentatori

C’è davvero vita aliena sul pianeta K2-18b?

21 Ago 2025 di Omotto Mulder & Elisabetta I0 commenti

Dopo la rilevazione di fosfina su Venere del settembre 2020, poi contestata, un articolo sul sito del National Geographic  (in italiano) esamina la possibilità di vita aliena sul pianeta K2-18b, un esopianeta che orbita nella zona abitabile della sua stella e che i ricercatori ritengono possa essere un mondo “Hycean” con oceani ricchi di vita. Gli Hycean sono un gruppo di ipotetici pianeti più grandi della Terra e più piccoli di Nettuno, composti prevalentemente da acqua e avvolti da spessi veli di idrogeno ed elio. Nelle giuste condizioni, potrebbero avere oceani superficiali temperati e ospitali per la vita.

Nell’atmosfera del pianeta è stato rilevato di dimetilsolfuro (DMS)  tramite il James Webb Space Telescope, l’annuncio è del 16 aprile scorso. Il dimetilsolfuro è una molecola che sulla Terra è prodotta principalmente da organismi viventi, suggerendo così una “biosegnalazione”. Tuttavia, l’articolo evidenzia lo scetticismo della comunità scientifica riguardo a questa scoperta, citando l’incertezza statistica, la possibilità di origini abiotiche del DMS e le sfide nel determinare l’abitabilità effettiva di K2-18b. Nonostante le riserve, viene riconosciuto che lo studio rappresenta un passo significativo nella ricerca della vita oltre il nostro sistema solare, incoraggiando ulteriori indagini su K2-18b.

 

Sullo stesso argomento un video di Luca Perri


