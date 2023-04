Come schiodarsi dal divano e iniziare a correre

Prendendo spunto da una discussione dell’altro giorno al bar, vi regalo la fantastica opportunità di contribuire ad un argomento che appassiona diversi utenti: la corsa.

Pur correndo due volte a settimana, mi ritengo ancora una principiante e riservo le mie personalissime e controverse opinioni su come allenarsi alla zona commenti. Gli esperti runners mhookkosi sono più che incoraggiati a divulgare le loro perle di saggezza, e, visto che nessuno si è offerto di aiutarmi a scrivere questa sezione, sentitevi pure in dovere morale di contribuire.

Dunque, per chi volesse approfittare delle belle giornate primaverili per rimettersi in movimento, numerosi siti web propongono programmi adatti a quelli che hanno passato l’inverno sul divano e a chi ha fatto altri tipi di attività sportive.

ProjectInvictus, ad esempio, propone un piano differenziato a seconda dell’IMC e del livello di attività fisica, mentre per gli amanti delle passeggiate lunghe, il programma di sportoutdoor24 preconizza un’ora di camminata a ritmo sostenuto prima di iniziare il jogging.

Nonostante la maggioranza dei siti specializzati consiglia di correre 2-3 volte a settimana, sappiate che uno studio condotto dal British Medical Journal ha rilevato una riduzione del rischio di mortalità precoce anche correndo una sola volta a settimana.

Lo riporta la Gazzetta dello Sport: