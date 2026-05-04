Diario dell’Autore: Nestore Mangone – Stupor Mundi

Questa settimana proponiamo un interessante articolo da Board Game Geek nel quale Nestore Mangone racconta la genesi e la storia del suo gioco Stupor Mundi ambientato alla corte di Federico II (qui per i più pigri come il sottoscritto, l’articolo in italiano che si trova sul sito della Tana dei Goblin).
Un viaggio che inizia nel gennaio 2018 e racconta le difficoltà di sviluppare un gioco in solitudine, lontano dai playtester e la tenacia necessaria per trovare il cuore del gioco. Una lettura consigliata non solo agli appassionati del titolo o dei giochi in generale, ma a chiunque voglia capire cosa si nasconde dietro la nascita di un gioco da tavolo.
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