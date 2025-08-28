Dragon Trainer (feat Stefano Serra)

25 gennaio 2023
SuonA Tipo Bene è un podcast che esplora film, serie TV e videogiochi attraverso le loro colonne sonore! Pensato per chiunque, a prescindere dalle conoscenze musicali.
Tenuto da Fabio Antonelli, compositore, produttore e polistrumentista, spiega la funzione della musica e i suoi retroscena, il tutto accompagnato da ospiti a sorpresa.
In questa puntata Fabio Antonelli, insieme al suo ospite Stefano Serra, parla della colonna sonora del film di animazione Dragon Trainer, di cui a giugno di quest’anno è uscito il live action.
Per chi preferisce, qui l’episodio su Youtube
