Ecco una cosa che dovreste sapere sullo shock di Trump all’economia: potrebbe funzionare

Il Guardian pubblica un intervento di James Meadway, economista progressista, a proposito dello shock che Trump sta infliggendo all’economia mondiale.

Secondo Meadway, Trump sta solo seguendo uno schema proposto dai suoi consiglieri economici, che non consiste solo nell’imposizione di dazi, ma anche nell’imposizione agli (ex?) alleati di accettare una riduzione degli interessi pagati sui bond governativi americani.

What it ultimately wants is a cheaper dollar to revive US manufacturing and Chinese competition held off, all the while keeping the dollar as the world’s reserve currency. And the rest of the world will pay the price.

Il programma, destinato a sconvolgere le economie mondiali, farebbe venire alla mente le azioni di Paul Volcker, governatore della FED ai tempi di Reagan, che mandò l’economia USA in recessione aumentando bruscamente i tassi di interesse. In questo modo le attività industriali americane andarono in crisi, mentre presero il sopravvento le attività finanziarie -comprese quelle legate alle proprietà immobiliari, creando la bolla che sarebbe scoppiata decenni dopo. E mandando in crisi i paesi emergenti, in modo molto più grave degli USA.

L’insistenza con cui tutta l’amministrazione ripete che i dazi non saranno rivisti fa venire in mente che la crociata contro i paesi emergenti verrà portata fino in fondo. Ma la Cina sembra essere diventata un boccone troppo grosso per questa strategia.

Perhaps the rolling market chaos will become too much. Perhaps the administration will blink first. There is no guarantee this extraordinary gamble will work, not even for those in the clique around Trump. But it would be a mistake to assume it cannot work – and however the pieces now land, they will not return to their old places.