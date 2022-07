Elezioni 2022: dal 22 luglio al 31 luglio

Il Presidente Mattarella ha sciolto le Camere in seguito alle dimissioni del Presidente del Consiglio Mario Draghi ed è stata fissata la data per le Elezioni Politiche.

Il 25 settembre si andrà dunque a votare.

Abbiamo pensato di ripetere quanto fatto su Hookii in occasione delle elezioni del 2018 e di preparare uno Speciale per seguire la campagna elettorale fino al voto, in modo da non disperdere le informazioni e i commenti. Questo Speciale Elezioni uscirà ogni settimana.

Possiamo intanto vedere come funziona la legge elettorale in vigore, il cosiddetto Rosatellum, in questo articolo de Il Post.

Il Corriere elenca invece le scadenze di questa estate elettorale.

Se avete articoli da segnalare per integrare questo post, oppure per inserirli nella prossima uscita, potete mandare una rapida, specificando nel titolo che sono destinati allo lo Speciale elezioni.