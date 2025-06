Estorcere cateteri quantistici

In studio Luca e Leonardo di parlano di due argomenti di ricerca molto applicata. Nella prima parte Luca parla di un articolo uscito sulla rivista PNAS che descrive come si possa riuscire a pulire un catetere aggiungendo delle ciglia al suo interno e facendole vibrare con un ecografo, per generare un flusso che rimuove impurità e germi. Leonardo descrive come funziona un’organizzazione che sfrutta i ransomware, dei software che servono a bloccare un sistema in produzione, per poi chiedere un riscatto alla vittima in cambio di riattivare il server.

Nel mezzo, Giuliano intervista Luigi Buononato e Francesco Molinari due studenti del liceo Scientifico Martin Luther King di Genova per raccontare la loro esperienza, unica in Italia, che ha riguardato la replica di un esperimento da Nobel di fisica quantistica in una scuola.

Cateteri con le ciglia: https://www.pnas.org/doi/10.1073/pnas.2418938122

Ransomware: https://cacm.acm.org/research/ransomware-extortion-is-my-business/

Un simpatico archivio che raccoglie chat tra gli estortori e le vittime: https://github.com/Casualtek/Ransomchats/blob/main/Conti/20210812.json