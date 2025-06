Sabotaggi sottomarini, una nuova minaccia?

Questo articolo di Politico affronta una nuova minaccia alla sicurezza europea: il sabotaggio delle infrastrutture sottomarine nel Mar Baltico, probabilmente orchestrato dalla Russia.

Negli ultimi anni, si sono moltiplicati gli episodi di danneggiamento di cavi sottomarini della rete internet e per il trasporto dell’energia elettrica tra i paesi europei, suscitando crescente preoccupazione.

La Guardia Costiera finlandese monitora costantemente le attività sospette nella regione, ma nonostante le numerose misure di sorveglianza, il sabotaggio continua. Questi attacchi, secondo esperti e funzionari europei, potrebbero essere una strategia russa per seminare insicurezza e dimostrare che Mosca ha il potere di interrompere la vita quotidiana in Europa. Il sabotaggio potrebbe colpire settori critici come la fornitura di gas dalla Norvegia all’Unione Europea, causando una crisi energetica con aumenti di prezzi e razionamenti. Inoltre, anche le infrastrutture elettriche di paesi come Irlanda ed Estonia sono vulnerabili: la perdita di un solo cavo ha già causato un aumento del 10% sulle bollette energetiche estoni.

Il danneggiamento dei cavi è sorprendentemente semplice ed economico, mentre la riparazione è costosa e complessa. Può richiedere settimane per i cavi dati e mesi per quelli elettrici, con costi che variano dai 5 ai 150 milioni di euro.

L’UE e la NATO hanno intensificato gli sforzi per contrastare questi attacchi, con nuovi programmi di sorveglianza e investimenti per proteggere le infrastrutture critiche. Tuttavia, l’instabilità politica negli Stati Uniti, con Donald Trump che indebolisce le alleanze occidentali, potrebbe compromettere la capacità di risposta dell’Europa. Alcuni paesi baltici stanno discutendo leggi per poter sequestrare navi sospette anche fuori dalle loro acque territoriali, mentre il Regno Unito ha avviato un programma di intelligenza artificiale per monitorare i movimenti delle petroliere.