Fantahookii Anno 1 – Giornata 4

Tempo di metabolizzare i risultati e in meno di 48 ore siamo di nuovo in pista: si comincia Sabato alle 15 con Juventus Spal. Non dimenticate di mettere la formazione!

Dopo la terza giornata è ancora presto per parlare di classifica per cui non vi diremo che Twango & Casch (ex Casca il mondo casca la terra) in campionato mantiene il posto da capofila allungando a 3 punti il vantaggio sugli inseguitori, una pattuglia di 7 squadre in 2 punti. La stessa si mantiene capolista in Formula 1 con 9 punti di vantaggio dalla principale inseguitrice Club Atletico de Baruta.

Ma come si sa, il campionato è ancora lungo…

Potete vedere le partite della giornata passata qui

Così come la classifica del campionato (link valido sia per il girone all’italiana sia per il campionato Formula 1)