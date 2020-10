Fantahookii il Ritorno (Anno II) – Prima giornata

Superata la concitata fase dell’asta di inizio stagione, che ha visto i partecipanti delle due leghe Antigua&Barbuda lottare senza tregua a colpi di rilanci per accaparrarsi i migliori calciatori della Serie A, ha inizio finalmente il nostro fantacampionato!

Fino alla 38a giornata di Serie A per quanto riguarda il campionato di Lega Antigua/Barbuda e il trofeo Fantahookii Ranking Cup della Lega Federale a 16, e fino alla 33a giornata di Serie A per quanto riguarda invece il trofeo Fantahookii Liga Federal della Lega Federale a 16, il nostro fantacampionato ci terrà compagnia regalandoci piccole grandi soddisfazioni e dolori.

In palio c’è lo scettro di @Twice85 & @Casca, la vittoria di nuove competizioni create ad hoc e soprattutto il titolo di Fanta-mukko-campione Glorioso e Prestigioso™. Pertanto rimboccatevi le maniche, scegliete sempre con saggezza chi schierare, non abbandonateci prima della fine della competizione e in bocca al lupo!

La prossima giornata di Serie A avrà inizio sabato pomeriggio alle 15 con Napoli-Atalanta. Si ricorda che avete tempo fino a 15 minuti prima dell’inizio della prima partita di ogni giornata di Serie A per schierare la vostra formazione!

Da promotore assieme a Sakuragi e Facundo, e come Superadmin con Facundo, ringrazio tutti i partecipanti, e gli admin per la grossa mano data per organizzare il Fantahookii.

Per qualsiasi chiarimento o richiesta di aiuto, non esitate a contattarci.