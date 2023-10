Fidarsi della Tunisia di Saied è molto difficile

Dopo lo smacco del «rifiuto» dei finanziamenti UE, The New Arab analizza le ragioni per cui contare sullo stato tunisino per la gestione dell’emergenza migranti sarà una strada molto ripida e piena di ostacoli per l’Europa.

A luglio, la Presidente della Commissione europea Ursula Von Der Leyen, il Primo Ministro italiano Giorgia Meloni e il Primo Ministro olandese Mark Rutte hanno visitato la Tunisia, ospitati dal leader autoritario del paese, Kais Saied. Il viaggio è avvenuto dopo che l’UE ha concluso un controverso accordo da 1 miliardo di euro destinato a contribuire a contrastare la migrazione irregolare sia dalla Tunisia che verso di essa. Si supponeva fosse l’inizio di una luna di miele politica tra l’Europa e Kais Saied della Tunisia, dopo che quest’ultimo era stato criticato regolarmente dalle istituzioni occidentali a seguito del suo svolgimento autoritario nel 2019 e dal Parlamento europeo stesso per l’arresto di oltre trenta suoi oppositori politici.

Tuttavia, le cose sono cambiate in fretta. La Tunisia, per motivi poco chiari persino a Emmanuel Macron, ha rifiutato una visita dei rappresentanti UE il 15 Settembre e di recente ha anche rifiutato gli aiuti finanziari europei elargiti come parte dell’accordo stipulato questo anno., che aveva come oggetto la cooperazione in ambito di sicurezza e migrazione.

L’opposizione ritiene che l’ostilità di Kais Saied nei confronti dell’Europa sia riemersa in seguito al discorso del 24 settembre di Emmanuel Macron, quando il presidente francese ha annunciato che la Francia avrebbe inviato supporto tecnico per «aiutare la Tunisia a proteggere le sue frontiere». In Tunisia, questa dichiarazione ha scatenato una massiccia indignazione sui social media, accusando il governo francese di interferire nella sovranità della Tunisia.

L’indignazione sui social media è importante per le decisioni di Kais Saied, ed è questo che lo rende imprevedibile. “Kais Saied è qualcuno che tiene molto a ciò che la gente dice sui social media. Non è come l’ex dittatore tunisino Ben Ali, che regolarmente trattava con i paesi occidentali per quanto riguarda la migrazione e l’economia in cambio di sostegno politico: la personalità di Saied semplicemente non è la stessa,”

Dopo la rivoluzione del 2011, diversi paesi europei hanno ammesso di sostenere il regime autoritario di Ben Ali fino all’ultimo momento, cercando di minimizzare l’ira che ha portato alla Primavera Araba.