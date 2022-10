g/audio ottobre 2022

Qualche giorno Matteo Bordone ha parlato sul suo podcast giornaliero per Il Post (Tienimi Bordone) di un personaggio che, a mio parere, andrebbe nominato come Santo Patrono di questa rubrica. Si tratta di un signore americano nato nel 1942 che ha due caratteristiche fondamentali per essere il nostro nume tutelare. La prima: è un musicista. La seconda: si chiama Bob Gaudio.

Non è un musicista qualunque: ha fondato, cantato e suonato per trent’anni i Four Seasons con Frankie Valli finendo per scrivere, tra molte altre canzoni, la gigantesca Can’t take my eyes off you.

Dedichiamo pertanto l’uscita di ottobre alle vostre migliori canzoni d’amore (e agli aneddoti che le riguardano, se volete)! Canzoni delicate, canzoni smielate, canzoni strappamutande: come sempre, vale tutto!

Qui li link alla playlist di Spotify:

Le classifiche quando questo post è stato scritto (in grassetto le new entry rispetto alla volta scorsa)

Top 3 Album su Spotify Italia:

Botox, Night Skinny

Sirio, Lazza

Salvatore, Paky

Top 3 Album su Spotify Mondo:

Un Verano Sin Ti, Bad Bunny

BORN PINK, BLACKPINK

Harry’s House, Harry Styles

Top 3 Album su Album of The Year (con più di 10 recensioni):

Ants From Up There, Black Country, New Road

Reinassance, Beyoncé

Supernova, Nova Twins