Giro d’Italia 2026 – Prima settimana

Cari mucchi appassionati di bicicletta, è arrivato l’appuntamento con il Giro d’Italia 2026, prima grande corsa a tappe dell’anno che partirà domani da Nesebăr (Bulgaria).
Ecco la mappa del Giro pubblicata sulla Gazzetta dello Sport:
Giro d’Italia 2026, ufficiali percorso e tappe (Altimetrie e Planimetrie)
A questo link una guida alle squadre partecipanti, da SkySport.
Ci saranno tre tappe in Bulgaria:
– tappa 1 Nesebăr – Burgas,
– tappa 2 Burgas – Veliko Tarnovo,
– tappa 3 Plovdiv – Sofia,
Lunedì 11 giorno di riposo con la carovana che si trasferisce in Calabria:
– tappa 4 Catanzaro – Cosenza,
– tappa 5 Praia a Mare – Potenza,
– tappa 6 Paestum – Napoli,
– tappa 7 Formia – Blockhaus,
– tappa 8 Chieti – Fermo,
– tappa 9 Cervia – Corno alle Scale,
Il blog INRNG offre una breve rassegna delle varie tappe e una guida ai principali favoriti, e pubblicherà giorno per giorno una preview dettagliata delle tappe.
Se volete cimentarvi, questo il sito per il Fantagiro
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