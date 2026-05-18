un sito di notizie, fatto dai commentatori

Pubblico dominio

Giro d’Italia 2026 – Seconda settimana

18 Mag 2026 di Editor0 commenti

Cari mucchi appassionati di bicicletta, è arrivato l’appuntamento con il Giro d’Italia 2026.

Comincia oggi la seconda settimana di gare.

Ecco la mappa del Giro pubblicata sulla Gazzetta dello Sport:

Giro d’Italia 2026, ufficiali percorso e tappe (Altimetrie e Planimetrie)

A questo link una guida alle squadre partecipanti, da SkySport.

Percorso

Ecco le tappe previste per la seconda settimana, con l’unica crono prevista in questa gara:

Lunedì 18 giorno di riposo; la carovana si trova in Toscana:
– tappa 10 Viareggio – Massa,
– tappa 11 Porcari – Chiavari,
– tappa 12 Imperia – Novi Ligure,
– tappa 13 Alessandria – Verbania,
– tappa 14 Aosta – Pila,
– tappa 15 Voghera – Milano,

Il blog INRNG offre una breve rassegna delle varie tappe e una guida ai principali favoriti, e pubblicherà giorno per giorno una preview dettagliata delle tappe.

Se volete cimentarvi, questo il sito per il Fantagiro


Commenta qui sotto e segui le linee guida del sito.