Guerra Usa – Israele – Iran – Che succede adesso?

Buonasera a tutti,
Questo spazio è dedicato all’evolversi della situazione in Iran, che è stato attaccato congiuntamente da USA e Israele nella giornata di sabato 28 febbraio.
Articoli de Il Post sul conflitto.
Qui trovate il thread precedente (02 marzo – 18 aprile)
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