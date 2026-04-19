Guerra Usa – Israele – Iran – Che succede adesso?

Buonasera a tutti,

Questo spazio è dedicato all’evolversi della situazione in Iran, che è stato attaccato congiuntamente da USA e Israele nella giornata di sabato 28 febbraio.

Articoli de Il Post sul conflitto.

Qui trovate il thread precedente (02 marzo – 18 aprile)

Manteniamo pacati i toni della discussione e costruiamo insieme un clima dialogante. La pubblicazione di contenuti cruenti va fatta solo se hanno valore giornalistico e sempre: a) con avviso e b) oscurata.