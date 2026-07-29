Hoepli: si chiude?

Un articolo del sito tvsvizzera.it parla della possibilità di chiusura della storica libreria Hoepli di Milano, e ne analizza brevemente le cause.

La casa editrice Hoepli è sinonimo di letteratura, perlopiù tecnica e specialistica, e la sua libreria sotto i portici di via Ulrico Hoepli, nel cuore di Milano, è un punto di riferimento culturale da almeno un secolo e mezzo.

Ma forse dobbiamo cominciare a parlarne al passato perchè, da febbraio 2026, è iniziata a girare la voce di una possibile chiusura dello storico punto vendita milanese.

Si sa che l’editoria è un settore in crisi da parecchio, ma nel caso della Hoepli ci si mettono anche i dissidi interni alla proprietà (per il 75% in mano ai tre fratelli Hoepli, eredi diretti, e per il 25% ai Nava, cugini degli eredi del fondatore).

Fatto sta che uno dei simboli culturali milanesi potrebbe presto soccombere di fronte alla dura realtà dei conti in rosso e concludere la sua gloriosa storia, facendo perdere alla città un pezzo della sua identità.