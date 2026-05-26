Hookiifest 2026 – Adesso contiamoci…

Annunciazione, annunciazione!
Si comunica al popolo mukko che l’Hookiifest ottobrina si terrà il fine settimana del 9-10-11 ottobre.
Per il come, il dove ed il perché…
Ammirate qui
Per l’organizzazione delle giornate abbiamo bisogno di avere dei numeri: quanti saremo, chi saremo, dove andremo, un fiorino…
Ehm, no, quello no (almeno per ora)…
Tuttavia ci serve avere delle indicazioni di massima per poter cominciare a prenotare il luogo (o i luoghi) dove fare la festa il sabato e l’assemblea la domenica, quindi rispondete al questionario che troverete a questo link.
Per ora è tutto, restate in attesa di ulteriori notizie.
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