Hookiifest 2026 – Adesso contiamoci…

Annunciazione, annunciazione!

Si comunica al popolo mukko che l’Hookiifest ottobrina si terrà il fine settimana del 9-10-11 ottobre.

Per il come, il dove ed il perché…

Ammirate qui

Per l’organizzazione delle giornate abbiamo bisogno di avere dei numeri: quanti saremo, chi saremo, dove andremo, un fiorino…

Ehm, no, quello no (almeno per ora)…

Tuttavia ci serve avere delle indicazioni di massima per poter cominciare a prenotare il luogo (o i luoghi) dove fare la festa il sabato e l’assemblea la domenica, quindi rispondete al questionario che troverete a questo link.

Per ora è tutto, restate in attesa di ulteriori notizie.