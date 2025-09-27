Adam Conover, che di sé dice: I am a standup comedian, a television host, and a curious person, sul suo canale Youtube ha pubblicato un video di circa 25 minuti, dal titolo How Capitalism Killed the Movie Star, nel quale si chiede come mai non esistono più le star del cinema.

(Disclaimer: i discorsi fatti nel video potrebbero soffrire di un certo bias USA-centrico)

does anyone else feel like the entire movie industry wishes it were the ’90s again?

Conover inizia descrivendo la cerimonia degli Oscar 2025: presentata da Conan O’Brian, star televisiva degli anni ’90, con la partecipazione di Adam Sandler e di Ben Stiller, star del cinema degli anni ’90, ha visto la vincita di Anora come miglior film e di Mikey Madison come miglior attrice protagonista. Conover afferma:

now she’s super talented, she gave a great performance, I love the movie but is she really a movie star like the stars of the 90’s were, when most Americans honestly don’t know who she is? I mean my parents were texting me during the ceremony “who is that nice young lady?”

Poi continua confrontando la figura di Timothée Chalamet che, solo nel 2024, è stato protagonista di due importantissime produzioni quali Dune – parte due di Denis Villeneuve, dove interpreta Paul Atreides, e A Complete Unknown di James Mangold, nel quale interpreta Bob Dylan agli inizi della sua carriera musicale, con due mostri sacri come Morgan Freeman e Gene Hackman (deceduto nel 2025, poco prima della cerimonia degli Oscar):

I mean that’s a movie star: Gene Hackman was a giant, so is Morgan Freeman. These people aren’t just actors, they’re renowned widely beloved public figures; their personalities have transcended the roles they play, they are iconic in American culture and until recently that kind of movie star was foundational to Hollywood success.

E si chiede:

who killed the movie star? Well, the answer is: Capitalism!

Facciamo un passo indietro. Che significa “essere una stella del cinema“? Una stella del cinema è quella persona così nota e così famosa che per il semplice fatto che il suo nome è in cartellone le persone sono disposte a spendere 25dollari per biglietto+popcorn, solo per vedere un suo film. Questo fa si che il film abbia successo e incassi talmente tanto da rendere profittevole l’aver pagato la star il prezzo che questa chiedeva, in quanto questo investimento avrebbe reso molto di più.

Ma ad un certo punto il meccanismo si è inceppato. Quando è successo? Intorno al 2009, dice Conover. Obama era presidente, c’era una recessione in atto, i DVD vendevano poco, gli incassi al botteghino continuavano la fase decrescente iniziata nel 2008, e le Major decisero che la crisi non avrebbe rovinato completamente l’industria cinematografica, così decisero di ricostruire tutto dalle fondamenta. Come?

Con la serie di Twilight, i film ricavati dai libri scritti da Stephenie Meyer, il cui primo della serie era uscito nel 2005. Gli attori ingaggiati per la serie erano semi sconosciuti, il secondo ed il terzo film furono girati insieme non appena si vide che i fan dei libri erano disposti a spendere per vedere i loro beniamini sullo schermo. Il richiamo per il pubblico, quindi, non era più la star, ma la storia. E una storia, nel senso più ampio del temine, ha sempre un padrone. Dice Conover:

I mean: if a romantic fantasy novel with Mormon and BDSM themes could be a hit, well… imagine what the most powerful entertainment company on the planet could do using that model

La storia, quindi o meglio, la proprietà intellettuale, ha sostituito quello che erano le stelle del cinema degli anni ’90. Non serve più ingaggiare l’attore o l’attrice famosi: il pubblico vuole vedere l’ennesimo film Marvel, o l’ultima uscita del franchise di Star Wars. L’ingresso nel mercato di compagnie di streaming come Netflix, paradossalmente, ha peggiorato le cose, in quanto per guadagnare queste non contano più neppure sul film, ma su tutto l’insieme di intrattenimento che mantiene il cliente legato alla compagnia.

Dice Conover:

the final step in this same evolution of media from one that is centered around people to one that is centered around profit because, think about this, if you’re a capitalist social media is an even better business than movies or streaming: it gives you even more control

Il video si chiude con un invito per contribuire a cambiare la cose: