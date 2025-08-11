I 100 giochi – Battle Cry

Ritornano i wargames con questo superclassico tra i wargames leggeri: ci sono giochi che nascono per cambiare tutto, anche quando nessuno se lo aspetta. Battle Cry è uno di questi. Doveva essere un wargame sull’epoca napoleonica, ma per esigenze editoriali si trasformò in una battaglia tra Nordisti e Sudisti. Da quel compromesso è nato un sistema semplice, accessibile e sorprendentemente profondo, che avrebbe poi dato origine a titoli celebri come Memoir ‘44 e Commands & Colors. Con pochi elementi – carte, dadi speciali e una mappa divisa in settori – Richard Borg ha creato un linguaggio ludico capace di raccontare la guerra in modo immediato e coinvolgente. Questo articolo ripercorre la storia di un sistema che, partito in sordina, ha conquistato migliaia di tavoli da gioco, diventando un punto di riferimento per chi cerca un’esperienza strategica ma mai complicata. Perché a volte, anche il “gioco sbagliato” può arrivare al momento giusto.