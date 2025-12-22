I 100 giochi – Diplomacy

Guerra di diplomazia ai massimi livelli, per il gioco più spacca-amicizie mai creato

Pubblicato nel 1959, Diplomacy rappresenta un punto di svolta nella storia dei giochi di conflitto. In un’epoca in cui il dado era considerato uno strumento imprescindibile per la risoluzione delle battaglie, il gioco elimina ogni forma di alea e affida l’esito delle partite esclusivamente alle decisioni dei giocatori. Il sistema si fonda su ordini segreti e simultanei, che vengono poi risolti in modo automatico secondo regole precise, senza interventi esterni. Questo impianto sposta il fulcro dell’esperienza dal movimento delle pedine alla negoziazione tra i partecipanti, rendendo centrali accordi, alleanze e tradimenti. Diplomacy introduce così un modello in cui la dimensione sociale diventa il vero motore del gioco, influenzando in modo duraturo il design di molti titoli successivi.