I 100 giochi – Dixit

Nel 2008 un gioco scatena una piccola grande rivoluzione

Dopo qualche settimana di assenza ritorna la serie che ci parla dei 100 giochi che hanno fatto la storia del gioco da tavolo. Oggi parliamo di un grande classico spesso intavolato anche da chi non è un habitué del tavolo da gioco, stiamo parlando di Dixit.

Dixit rappresenta un punto di svolta nella storia del gioco da tavolo moderno: è stato tra i primi titoli a porre l’immagine al centro dell’esperienza ludica, influenzando in questo modo l’intero settore. Il gioco introduce una meccanica semplice ma efficace, basata sull’interpretazione libera delle illustrazioni e sulla lettura degli altri giocatori, coinvolgendo tutti in ogni turno senza tempi morti. Questa struttura favorisce creatività, empatia e osservazione, rendendo ogni partita diversa. A distanza di anni, Dixit resta un riferimento nel suo genere, affiancato da alternative valide come Stella: Dixit Universe o Mysterium, che ne reinterpretano l’intuizione di base.