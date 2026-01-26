I 100 giochi – Dominion

Tornano i 100 giochi con un altro super classico, Dominion rappresenta un ennesimo punto di svolta nella storia del gioco da tavolo moderno, portando il deck-building al centro dell’esperienza e dimostrandone per la prima volta il pieno potenziale come meccanica autonoma. La sua innovazione chiave è l’introduzione delle carte Punteggio, che vanno acquistate come le altre ma non producono effetti, rallentando deliberatamente il mazzo e imponendo scelte di timing e gestione. Questo equilibrio tra crescita ed efficienza definisce il cuore del gioco. Oggi Dominion mostra alcuni limiti strutturali, come una certa rigidità e l’emergere di strategie dominanti, ma resta uno strumento didattico eccellente per comprendere il deck-building puro.