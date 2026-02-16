I 100 Giochi – El Grande

Signore e Signori, inchiniamoci al Re (delle maggioranze).

Nel panorama dei giochi da tavolo moderni, pochi titoli hanno inciso quanto El Grande, pubblicato nel 1995 e premiato con lo Spiel des Jahres. È uno dei capisaldi degli eurogame “classici”: regole essenziali, alta interazione, meccaniche al centro dell’esperienza. Il suo sistema di maggioranze, regolato dalla posizione del Re e dalla gestione di un mazzo limitato di carte, impone scelte continue e irreversibili. In un’epoca in cui molti titoli tendono ad accumulare eccezioni e sottosistemi, El Grande ricorda che profondità strategica ed eleganza possono convivere. Accanto a lui, giochi come The King Is Dead e Dominant Species mostrano diverse evoluzioni della meccanica di maggioranza, confermandone la centralità nel design contemporaneo.