I 100 Giochi – GIPF e gli Astratti Moderni

Ci sono giochi che si spiegano in cinque minuti e si studiano per anni. Il Project GIPF è uno di questi: una serie di sette titoli astratti firmati da Kris Burm, nati tra gli anni Novanta e il 2016, che hanno ridefinito il modo di pensare ai giochi da tavolo “senza tema”. Niente ambientazione, niente fortuna, niente testo: solo pedine, regole essenziali e una profondità che emerge mossa dopo mossa. La cura dei materiali — resine, legno, sfere che si incastrano perfettamente — trasforma ogni partita in un’esperienza quasi tattile. Ma il vero colpo di genio è il sistema dei potenziali: le sette partite possono intrecciarsi tra loro, interrompendosi e riprendendosi in un metagioco che non ha precedenti nel mondo dei giochi astratti.