I 100 giochi – Nome in codice (Codenames)

I giochi di parole sono sempre esistiti… ma questo gioco li ha resuscitati

Codenames ha segnato un punto di svolta nei party game basati sulle parole, contribuendo a rinnovare un genere che per anni aveva seguito schemi consolidati. Il gioco introduce un modo diverso di creare collegamenti, chiedendo ai partecipanti di trovare una definizione unica capace di unire più termini, con effetti che incidono sulla comunicazione di squadra e sulle scelte tattiche. Questa impostazione ha aperto la strada a un filone di titoli che ne hanno seguito l’impostazione, ampliandone o reinterpretandone le idee. L’articolo esplora il ruolo di Codenames in questo cambiamento, ne osserva i limiti strutturali e descrive come altri giochi successivi – collaborativi, competitivi o ibridi – abbiano affrontato le stesse sfide, offrendo nuove soluzioni e varianti al modello originale.