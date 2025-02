I balcanici boicottano i supermercati

Balkaninsight parla di un fenomeno che si è diffusa a macchia di olio nelle nazioni balcaniche nell’ultima settimana: il boicottaggio dei commercianti in risposta a una inflazione dei prezzi percepita come eccessiva, risultato secondo molti dell’opportunismo delle grandi catene che hanno ridotto la concorrenza tramite pratiche oligopolistiche.

Un boicottaggio delle catene di vendita al dettaglio per l’aumento dei prezzi, iniziato venerdì scorso in Croazia, si è esteso in tutta la regione questo venerdì, con acquirenti che hanno disertato i negozi in Serbia, Bosnia-Erzegovina, Montenegro e Macedonia del Nord. In Croazia, si è tenuto venerdì un boicottaggio di un giorno di tutti i negozi, indetto dal gruppo Facebook Halo Inspector, supportato da una ONG chiamata European Center for Consumer Excellence. I dati dell’Amministrazione fiscale croata hanno mostrato che il numero totale di fatture emesse venerdì entro le 15:00 era inferiore del 31% rispetto a venerdì 17 gennaio, quando non c’era alcun boicottaggio. Il consigliere di Halo Inspector, Josip Kelemen, aveva invitato i consumatori croati a “astenersi da qualsiasi acquisto” venerdì, inclusi tutti i negozi, le transazioni con banche, società di telecomunicazioni e gli ordini tramite piattaforme di consegna. “Dobbiamo mandare un messaggio a coloro che stanno causando questa speculazione sui prezzi. Vogliamo anche inviare messaggi alle banche. Non andate in banca, anche loro fanno parte degli aumenti di prezzo”, ha detto Kelemen. In Serbia, Efektiva, un’associazione per i diritti dei consumatori, ha esortato i consumatori a boicottare specificamente cinque grandi supermercati. “Non comprate da questi cinque domani. Comprate altrove, l’importante è non andare da loro! Un piccolo negozio, un mercato. Un giorno ce la farete”, ha scritto l’associazione nel suo appello sui social media. Quando BIRN ha visitato alcuni supermercati in Serbia venerdì, c’erano meno consumatori del solito, ma alcune persone stavano ancora acquistando. In Serbia, il settore della vendita al dettaglio è altamente concentrato. Una ricerca condotta dall’Istituto Statistico della Repubblica ha mostrato che le prime tre catene di supermercati detenevano una quota di mercato del 48,9%. Seguendo l’esempio della Croazia, anche le persone in Bosnia-Erzegovina si sono unite al boicottaggio. I resoconti dei media suggerivano che avesse meno successo di quello nella vicina Croazia, poiché le persone erano ancora fuori a fare acquisti.

Vijesti approfondisce l’argomento, cercando di capire da dove venga questo problema che non sarebbe causato semplicemente all’avidità dei venditori al dettaglio, quanto a problemi sistemici e opportunismo di una serie di diversi attori, tra fornitori, venditori all’ingrosso e intermediari vari, che sfruttano un mercato forse non perfettamente efficiente o ben regolato come può essere quello balcanico. Ma di certo le pratiche dei grandi distributori non sono il massimo della trasparenza.