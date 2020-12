I bianchi che nessuno vuole vedere

Uriel Fanelli su Keinpfusch in un articolo in due parti (1, 2) parla di come il problema della povertà in Occidente – a suo avviso – sia stato minimizzato dalla stampa e da gran parte delle sinistre come un problema circoscritto alle minoranze e su come la cosa abbia favorito elettoralmente la radicalizzazione delle destre e il proliferare delle fake news.

Se usciamo dalle percentuali e andiamo a contare le persone, esistono in tutto l’occidente molti piu’ poveri bianchi che poveri neri. Esistono molti piu’ poveri locali che poveri immigrati.

Ora, il problema e’ semplice: se accettiamo che i neri protestino per le loro condizioni, che cosa ci aspettiamo dalle masse enormi di bianchi che sono nelle stesse condizioni, se non peggiori?