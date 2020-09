I blackouts in California continuano [EN]

Politico fa il punto sulla situazione dei frequenti blackouts su larga scala in California, dovuti alla combinazione di poco vento e temperature elevate che avrebbero causato problemi sia agli impianti eolici che agli impianti a gas usati come backup nelle ore notturne quando gli impianti solari sono spenti, riportando le critiche circa il fatto che l’eccessiva dipendenza dalle rinnovabili abbia reso più fragile la rete elettrica.

“The bottom line is, people don’t want lights to go down,” said former Gov. Gray Davis. “People also want a carbon-free future. Sometimes those two aspirations come into conflict. A smarter approach, in my judgment, is to have the power you need in reserve, even if it’s somewhat carbon-based, to keep the lights on.”