I costi per curarsi stanno salendo. Sotto accusa le assicurazioni, i produttori di farmaci, e il vostro datore di lavoro.

NPR riporta e commenta le informazioni ricavate da un sondaggio commissionato da Mercer, azienda di consulenza sui benefit aziendali, sulle prospettive economiche della sanità USA.

Negli USA le prestazioni sanitarie vengono pagate ai fornitori in prevalenza dalle assicurazioni private, e in gran parte tramite i datori di lavoro, che naturalmente si rifanno sui dipendenti.

Secondo il sondaggio, è previsto un aumento del 9% delle spese che i datori di lavoro sosterranno l’anno prossimo, dovuto agli aumenti del numero delle prestazioni e del costo delle spese per farmaci più efficaci. E soprattutto a processi di fusioni e aggregazioni dei fornitori, che hanno così acquisito una maggiore forza contrattuale.