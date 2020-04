I finalisti del Premio Hugo 2020

Come ogni anno, l’Annual Achievement Award for Science Fiction and Fantasy il premio per lavori di fantascienza e fantasy, verrà assegnato durante il World Science Fiction Convention (Worldcon), il congresso mondiale degli appassionati di fantascienza.

Come per gli Oscar, anche il Premio Hugo presenta diverse categorie, tra cui Miglior Romanzo, Miglior Racconto, Migliore rappresentazione drammatica e dal 2009 anche Miglior Graphic Novel.

Il 78° Premio Hugo si sarebbe dovuto tenere in Nuova Zelanda ma l’epidemia di COVID-19 ha costretto gli organizzatori a rendere l’intero CoNZealand una convention virtuale.

Solo i partecipanti al CoNZealand possono votare nella votazione finale e scegliere i vincitori: è ancora possibile registrarsi e accreditarsi come votanti, ed è una buona occasione per chi volesse farlo virtualmente.

Immagine da Johnon.