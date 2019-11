I venditori di cibo di strada a Patna contrari al divieto di usare le feci essiccate [EN]

Un articolo del Guardian spiega che la città di Patna, nello stato indiano del Bihar, per combattere l’inquinamento ha vietato l’uso di carbone e feci essiccate come combustibile per cucinare. L’opposizione più forte al bando viene dai venditori di cibo da strada, per i quali l’aroma particolare dei loro prodotti sarebbe dovuto anche al fumo dei combustibili tradizionali.

“Cow dung flame, smoke and ashes add a special taste to this dish and that’s why food lovers rush to our stall to relish the food,” he said.