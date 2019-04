Il bullismo di Stato di Salvini, la risposta di Murgia: se il problema è come si dissente e non le ragioni del dissenso

A cura di @NedCuttle21(Ulm).

In un articolo pubblicato su Valigia Blu, Matteo Pascoletti, alla luce dell’ultimo scontro sui social tra Matteo Salvini e la scrittrice Michela Murgia – scaturito dal rifiuto da parte di quest’ultima di intervenire sul tema dei migranti nel corso della trasmissione Quarta Repubblica -, nonché delle critiche rivolte da più parti a quest’ultima per il contenuto del suo commento in riposta a quello, sprezzante, del ministro dell’interno, sostiene che sarebbe più utile se ci concentrassimo sulle ragioni del dissenso nei confronti delle strategie comunicative adottate da Salvini e dal suo staff piuttosto che su modalità e contenuti dello stesso. L’autore traccia inoltre dei parallelismi tra il caso Salvini-Murgia e altri altrettanto recenti, come quello del quindicenne di Torre Maura, Simone, il cui modo di affrontare verbalmente un militante di CasaPound è stato oggetto di critiche su Twitter da parte della scrittrice Elena Stancarelli.