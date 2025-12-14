Il capovolgimento delle raccomandazioni sulle arachidi ai bambini previene le allergie

NPR riporta i risultati di uno studio che ha indagato i risultati del cambio delle raccomandazioni ufficiali sull’introduzione delle arachidi nell’alimentazione dei bambini.

Fino al 2015 le raccomandazioni erano che non bisognava dare arachidi ai bambini piccoli, ma uno studio pubblicato in quell’anno evidenziava come un dato empirico non supportava questa prescrizione, per cui le raccomandazioni sono state cambiate nel senso che veniva consigliato di introdurre alimenti a base di arachidi nella dieta dei bambini già a pochi mesi di età.

I risultati dello studio sono che a partire da quella data la prevalenza delle allergie alle arachidi sono ridotte del 43%, e le allergie ad altri alimenti sono calate di quasi altrettanto. Gli autori dello studio riconoscono che

their study has limitations, such as relying on diagnostic codes — which aren’t necessarily equivalent to actual allergy rates. Their data also does not include information about children’s eating habits.

In sintesi, il ribaltamento delle vecchie raccomandazioni ha avuto un impatto enorme sulla salute dei bambini, dimostrando che l’introduzione precoce delle arachidi è una strategia efficace per prevenire allergie gravi.