Il caso OVHcloud e l’illusione della sovranità dei dati

Cybersecurity360 riporta un caso legale che mostra un conflitto tra differenti giurisdizioni in materia di dati personali, evidenziando conflitti e incoerenze delle normative internazionali che riguardano i servizi digitali.

La polizia canadese ha emesso nel 2024 un ordine di esibizione (Production Order) per ottenere dati di abbonato e metadati relativi a quattro indirizzi IP ospitati su infrastrutture dell’azienda OVHcloud situate in Francia, Regno Unito e Australia. I dati sono gestiti dalla capogruppo francese OVH Group SA e non sono accessibili alla controllata canadese. OVHcloud ha impugnato la decisione, sostenendo che la tutela dei dati dei clienti rappresenta la priorità assoluta e che i dati non possono essere messi a disposizione delle autorità canadesi.

OVHcloud si trova intrappolata tra due leggi incompatibili:

La loi de blocage francese (n. 68-678 del 1968, rafforzata nel 2022), che vieta ai soggetti francesi di trasmettere direttamente ad autorità straniere informazioni economiche sensibili, prevedendo sanzioni penali fino a sei mesi di reclusione e 90.000 euro di ammenda.

L’ordine di esibizione canadese, che richiede la consegna dei dati, pena il contempt of court con sanzioni pecuniarie e reputazionali.

Il caso evidenzia tre problemi fondamentali:

Conflitto di giurisdizioni: La geografia normativa non coincide più con la geografia fisica dei server, ma con una trama di giurisdizioni sovrapposte e confliggenti. Iper-giurisdizionalismo: La tendenza a sostituire la logica cooperativa dell’assistenza giudiziaria con una logica competitiva di proiezione unilaterale della giurisdizione, generando un groviglio di obblighi incompatibili. Rischi per l’autonomia strategica: La semplice localizzazione dei dati in data center europei non basta a proteggerli dalle pretese di Stati terzi; ciò che conta è il fascio di giurisdizioni cui il gruppo societario è esposto.

Disclaimer: viste le caratteristiche molto tecniche dell’argomento le marmotte si sono fatte aiutare dalla IA offerta da Cybersecurity360 per riassumerlo e presentarlo