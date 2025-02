Il catastrofico oroscopo infallibile di Scientificast 2025

Per il 2025, cari amici affezionati dell’oroscopo scientifico di Scientificast, l’unico abbinato arbitrariamente a qualcosa che non c’entra nulla con le stelle, e quindi il più affidabile, l’illuminazione è arrivata tardiva, ma potente: dopo pandemia, guerra e altre pinzillacchere, la visione per l’anno prossimo è stata CATASTROFICA.

Su ogni segno si è sovrapposta una catastrofe naturale, con la doppia valenza di farci sentire piccoli di fronte alla forza del pianeta, ma anche di farci capire quanto sia importante prevenire i problemi non con l’astrologia, ma con la scienza e la tecnologia. Quindi… benvenuti in questo catastrofico oroscopo infallibile!

Ariete – Eruzione vulcanica Dal 7 aprile 1813 fino a metà 1815 il Vulcano Tambora registrò la più violenta eruzione mai osservata, con il suo culmine il 10 aprile 1815. Poderoso sarà il vostro anno, amici dell’Eruzione Vulcanica, con partenza esplosiva e momenti contraddittori nella seconda metà del 2025: Giove vi è propizio, Saturno vi consiglia prudenza, ricordate che dal magma possono nascere nuove montagne ma anche banali sbuffi di cenere, non sprecate le vostre energie dove non serve e siate fabbri del vostro destino.

Toro – Uragano Tra il 24 e il 30 aprile 1991 in Bangladesh si abbatté uno dei più distruttivi cicloni tropicali della storia, a cui erano stati dati i nomi di Gorky e Marian. Come un Uragano ha bisogno delle giuste condizioni ambientali per caricarsi di energia e svilupparsi in tutta la sua potenza, anche per voi nati sotto il suo segno il 2025 vi chiederà di prepararvi e di costruire qualcosa di nuovo, che potrà essere anche molto importante. Possibilmente non distruttivo, però.

Gemelli – Terremoto Il 22 maggio 1960 a Valdivia, in Cile, si è verificato il più potente terremoto mai misurato, con 9.5 gradi sulla scala Richter. Come i sismi hanno plasmato e continuano a trasformare la crosta terrestre, amici nati sotto il segno del Terremoto, per voi il 2025 sarà un anno di svolta. Saturno vi accompagna e l’arrivo di Urano può solo consolidare questa fase di trasformazione e miglioramento sotto tutti gli aspetti, che durerà per i prossimi sette anni. Occhio che basterà rompere uno specchio per vanificare il tutto.

Cancro – Ondata di calore Tra fine giugno e inizio luglio 2021 in Nord America si è avuta un’ondata di calore straordinaria, con temperature che hanno superato i 54ºC. Anno caldissimo, per voi nati sotto il segno dell’Ondata di Calore, con Venere che vi dona punti in amore, soprattutto in estate, e Giove che vi aiuta sul fronte del lavoro nella seconda metà dell’anno. Le stelle vi suggeriscono di prendere coraggio e rischiare, ma attenti, che dalle passioni bollenti alle ustioni di secondo grado è un attimo.

Leone – Eruzione limnica Il 21 agosto 1986, una bolla di gas formata da un vulcano sotto il lago Nyos, in Camerun, liberò nelle aree circostanti centinaia di migliaia di tonnellate di CO2, con effetti devastanti. Per i nati sotto il segno dell’Eruzione Limnica il 2025 si prospetta scintillante e pieno di soddisfazioni, anche improvvise e apparentemente apparse dal nulla. Sarà un anno di grandi risultati, ma solo se non sottovaluterete il lavoro che dovrete comunque fare sotto traccia, quindi mettetevi al lavoro e raccogliete i frutti.

Vergine – 🔥Incendio Tra il primo e il 6 settembre 1894 il Grande Incendio di Hinckley devastò oltre 800 chilometri quadri di foresta di conifere in Minnesota. Inarrestabile come il fuoco sarà il vostro 2025, amici nati sotto il segno dell’Incendio. Dovrete affrontare l’anno da protagonisti, la vostra presenza illuminerà l’ambiente intorno a voi come le fiamme accendono il buio della notte: questo potrà distruggere parte di ciò che rimane dagli anni scorsi, ma vi dà anche l’opportunità di fare tanta pulizia di cose che vi sono solo di peso.

Bilancia – 🪨 Frana Il 9 ottobre del 1963 oltre 250 milioni di metri cubi di roccia rovinarono nell’invaso creato dalla diga del Vajont, provocando uno straripamento devastante. Sará un anno di poche salite e tante discese per chi è nato sotto il segno della Frana, le stelle vi hanno tenuto a freno negli ultimi anni, ma quest’anno vi daranno la possibilità di imporre le vostre scelte, quindi, lasciatevi andare. Ciò che le stelle non possono fare è spingervi a prendere decisioni sagge, ma ricordatevi che la responsabilità cade tutta su di voi, siate all’altezza delle opportunità che avete.

Scorpione – Alluvione Tra il 4 e il 6 novembre 1966 l’Arno straripò a Firenze, in uno dei più gravi eventi alluvionali della storia italiana. I fiumi sono stati culla di tante civiltà, e con i loro straripamenti hanno plasmato le città che l’uomo ha voluto costruirvi accanto: per voi, nati sotto il segno dell’Alluvione, il 2025 sarà all’insegna del rinnovamento e della trasformazione. Potrete anche lasciarvi alle spalle qualche vecchia rogna, come se la forza dell’acqua potesse, oltre che distruggere, anche ripulire dove passa.

Sagittario – Tempesta di sabbia Il 29 novembre 1991 una gigantesca tempesta di sabbia si abbatté sulla California centrale, provocando centinaia di incidenti sulla Interstate 5. Come il vento che trasporta la sabbia, amici del segno della Tempesta di Sabbia, il 2025 vi porterà lontano, a soddisfare la vostra natura di esploratori e viaggiatori. Quando il vento cala, riappare ciò che sfumava nella sabbia, e anche voi quest’anno ritroverete la strada per raggiungere obiettivi che vi sembravano ormai destinati al fallimento. Non mollate!

Capricorno – Maremoto Il più devastante maremoto mai osservato si ebbe il 26 dicembre 2004, in conseguenza del terremoto di Banda Aceh, di magnitudo 9.1 Richter. “Inarrestabile” è la parola che vi descrive31rà, come il Maremoto che è il vostro segno zodiacale. Nel 2025 potrete raggiungere ogni obiettivo, ma attenzione: la vostra energia va indirizzata opportunamente, altrimenti il rischio è di distruggere quando passate molto più di quello che potrete ottenere arrivando dove volete andare.

Acquario – Meteorite Il 15 febbraio 2013 una meteora di 10mila tonnellate si è schiantata a Čeljabinsk, in Siberia, con effetti contenuti grazie alla scarsa antropizzazione dell’area. Per voi, amici del segno del Meteorite, l’anno si prospetta buono, ma le occasioni arriveranno all’improvviso e sarà vostra cura cercare di coglierle al volo, proprio come stelle cadenti. Questo potrà portare anche grandi cambiamenti nella vostra vita, state attenti a non perdere la rotta, dove andrete a cadere determinerà se il cambiamento sarà stato per il meglio.

Pesci – Valanga La parte finale di febbraio 2015 è stata caratterizzata da una serie di valanghe devastanti, nell’Afghanistan nordorientale, che seppellirono interi villaggi. Poetici come la neve, amici nati sotto il segno della Valanga, potete esprimervi anche in modo potente e dirompente: dopo anni in cui gli astri vi hanno tenuto a bada, il 2025 si prospetta anno di cambiamento, in cui passare all’azione e costruire un nuovo percorso. Seguirete il canalone attraverso cui arrivare a fondovalle, ma modi e momenti saranno la vostra scelta, siate accorti.

Cari amici, come ogni anno vi invitiamo anche a ricontrollare cosa avevamo detto un anno prima… e se vi riconoscerete nelle nostre previsioni, sappiate che è stato del tutto casuale, come quasi casuale è stato l’abbinamento di quest’anno con le catastrofi, allora l’abbinamento con gli imperatori romani. Passate un buon 2025, con o senza il favore degli astri!