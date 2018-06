Su suggerimento di @Yoghi.

Un articolo dell’Ansa fornisce consigli per la scelta dei costumi da bagno femminili.

Tra i colori: per dare risalto all’abbronzatura il miglior colore è il bianco, mentre i costumi da bagno neri, interi o bikini, sono una vera garanzia: perfetti sia sulla spiaggia che per un aperitivo al tramonto, per non contare il fatto che si abbinano su tutti, ma davvero tutti, gli accessori colorati!